Ontslag voor werknemers TCS en SchipholTaxi door onzekere situatie coronacrisis

Al het kantoorpersoneel van het bedrijf achter de taxi's van TCS en SchipholTaxi zit binnenkort zonder werk. Voor twaalf medewerkers is een ontslagvergunning aangevraagd, aflopende contracten worden niet verlengd en met andere werknemers is een zogeheten vaststellingsovereenkomst gesloten, zodat ze in goed overleg vertrekken. De directeur van het bedrijf, Gamis El Bouakili, spreekt van een laatste redmiddel om het bedrijf overeind te houden.

Wikimedia

'Er is gewoon geen werk voor de mensen, ook niet op kantoor', zegt El Bouakili tegen AT5. 'Ontslag aanvragen voor de mensen die altijd hun best hebben gedaan voor je, dat is echt een verschrikkelijke beslissing. Ik hoop dat we mensen weer terug kunnen nemen als het beter gaat, maar dat gaat lang duren verwacht ik'. Alle 21 werknemers van het bedrijf zitten straks zonder werk. Enkele klant door repatriëringsvluchten De taxichauffeurs die namens TCS en SchipholTaxi rijden, zijn allemaal zzp' ers. Voor hen is er al langere tijd geen werk, want klanten zijn er nauwelijks. Het gaat om zo'n duizend chauffeurs schat El Bouakili. 'Op Schiphol komt nog af en toe een repatriëringsvlucht aan met mensen die met de taxi naar huis willen. Maar het aantal ritten is echt met 95 procent en misschien wel 100 procent teruggelopen. Er is hier en daar nog een rit, maar dat is echt verwaarloosbaar.' De meeste taxichauffeurs zitten daarom thuis. El Bouakili zegt dat het bedrijf de chauffeurs geholpen heeft bij het aanvragen van financiële steun speciaal voor zzp'ers die door de coronacrisis opeens zonder werk zitten.

