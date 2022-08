Boodschappen bijna 20 procent duurder, gezinnen jaarlijks 1500 euro meer kwijt

Het bureau volgde vanaf september 2021 de prijzen van 55 basisproducten. Per product zit er veel verschil in de mate van prijsstijging. De prijs van pasta, keukenpapier en brood steeg bijvoorbeeld veel harder dan gemiddeld, terwijl bananen, chocola en schoonmaakspullen bijna niet in prijs veranderden.

1500 euro duurder

Jaarlijks geven mensen daardoor een stuk meer uit in de supermarkt. Vorig jaar gaf een gezin met vier personen gemiddeld 7000 tot 8000 euro per jaar aan boodschappen uit. Nu ligt dat bedrag zo'n 1500 euro hoger.

De oorlog in Oekraïne, graantekorten en arbeidstekorten worden gezien als oorzaak van de inflatie, die naar verwachting van GfK nog wel even zal doorzetten tot in ieder geval het najaar en wellicht de winter.