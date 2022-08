Ajax-fans Kale & Kokkie nu ook op podcast: "Antony moet dit seizoen gewoon blijven"

Wie staan er zondag voor Ajax tegen Sparta in de basis? Krijgt trainer Alfred Schreuder de verdediging op orde? En: hoe lang zien we baltovenaar Antony nog in Amsterdam? Kale & Kokkie bespreken in deze nieuwe podcast elke vrijdag met hoofdredacteur Altan Erdogan de komende wedstrijd. Aflevering 1: 'We rollen zo over Sparta heen'.

Kale, Kokkie en Altan Erdogan

Scherp commentaar geven achteraf, daar staan ze al heel lang om bekend, online en op tv bij AT5. De oer-supporters Kale & Kokkie gaan vanaf deze week ook vooruitkijken op de wedstrijden van Ajax. Uiteraard kunnen we in deze eerste aflevering niet heen om Antony. Manchester United, de in sportieve nood verkerende club van voormalig Ajax-trainer Ten Hag, heeft een bod van maar liefst 80 miljoen euro gedaan op de Braziliaan. Ajax heeft dat geweigerd. Kale en Kokkie maken zich vooralsnog niet al te veel zorgen. Ze zouden het trouwens onverstandig vinden als Antony deze zomer Amsterdam verlaat. Over wie hem zou moeten vervangen, hebben ze ook een uitgesproken oordeel. In Kale & Kokkie - de podcast komt ook de soms nog wat gammele verdediging van Ajax aan de orde, net als de vraag hoe lang rots in de branding Daley Blind nog zeker is van zijn basisplaats. Luister via de player hieronder naar aflevering 1.