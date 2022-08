Kale en Kokkie genieten van de Antony-show: "Hij is echt fantastisch!"

De Braziliaanse aanvaller kreeg het publiek met een aantal flitsende acties op de banken: "Vanaf moment één. Alsof 'ie in Brazilië op het strand stond. Fantastisch", zegt Kale. Trainer Alfred Schreuder vindt dat het bij Antony soms ook een tikkie zakelijker mag, maar daar zijn Kale en Kokkie het zeker niet mee eens. "Zo'n gozer moet je lekker zijn gang laten gaan", vindt Kokkie. "Dit is waarvoor je naar het stadion gaat."

Zwakke verdediging

Over de verdediging maken de mannen zich nog wel een beetje zorgen. "Ik vind het niet lekker", zegt Kale. "Vooral die 1-1, de ruimte die Blind weggeeft en Wijndal die lucht staat te dekken. Dank denk je, dat is alleen de 1-0. Maar vijf minuten na rust is er nog een omschakelmoment van Groningen. Dan is de laatste pass niet goed, anders sta je dus gewoon op 2-2."

Volgens Kokkie ligt de zwakte vooral aan de linkerkant van de verdediging. "De combinatie Wijndal-Blind is niet goed, maar de combinatie Wijndal met Taylor en Bergwijn is aanvallend wel heel erg goed. Het is dus wel de vraag wie je gaat slachtofferen als Bassey (die de afgelopen twee dagen geschorst was. red.) weer in het centrum terugkeert. Blind heeft niet de snelheid om linksback te spelen. En die Wijndal speelt in combinatie met Taylor en Bergwijn dus wel een prima potje."

Verder vraagt Kokkie zich af waarom spits Lorenzo Lucca, die dit seizoen gehuurd wordt van AC Pisa, wel twintig minuten mocht spelen, terwijl Mohammed Kudus maar zes minuten speeltijd kreeg. "Na de wedstrijd loopt Kudus gelijk het veld af", zegt Kokkie, die denkt dat als het zo doorgaat, Kudus niet lang bij Ajax blijft.

Ten Hag

Tegen het einde blijkt dat Kokkie nog een appeltje met Erik ten Hag heeft te schillen. Hij heeft totaal geen medelijden met de oud-trainer van Ajax, die na twee verloren wedstrijden met Manchester United roemloos onderaan staat in de Premier League. "Het enige wat hij van zijn Engelse les moet onthouden is Driving Home for Christmas. Ik heb nul medelijden met die jongen. Ben je vergeten wat hij deed met Brobbey, toen Ajax met hem in onderhandeling was?"

"En over respect gesproken", gaat Kokkie verder. "Donny van de Beek kreeg maar drie minuten bij zijn invalbeurt. Toen ze al 4-0 achterstond. Dat doe je met een jochie van zestien, die voor het eerst bij de selectie zit. Ik hoop dat er een club is die Donny bij die rare cliniclown weghaalt. Ik ben echt helemaal klaar met die man."