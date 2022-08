Inchecken met betaalpas en mobiel nu mogelijk in Connexxion-bussen in Amsterdam

Reizigers kunnen vanaf nu met een contactloze betaalpas of mobiele telefoon in- en uitchecken in bussen van Connexxion in de regio's Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond. Het betreft bussen die onder meer in Amsterdam en op Schiphol rijden, bevestigt een woordvoerder.

Wie in- en uitcheckt met een betaalpas of creditcard, heeft geen aparte OV-chipkaart of los kaartje

meer nodig. "Dat is met name een uitkomst voor buitenlandse toeristen en mensen die af en toe met het OV reizen", aldus de woordvoerder. "We zijn best wel trots dat dit nu werkt in onze bussen in deze regio's."

Contactloze betaalpas

Het in- en uitchecken werkt met een contactloze betaalpas of creditcard van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank, SNS en ICS, net als alle buitenlandse betaalpassen en creditcards van Maestro, VPAY, Mastercard en Visa. Ook kan worden ingecheckt met een mobiele telefoon die voor contactloos betalen is gekoppeld aan een van bovenstaande betaalpassen en creditcards.

In- en uitchecken werkt op dezelfde manier als met een OV-chipkaart. De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement. Op een later moment wordt het ook mogelijk om kortingsproducten te koppelen aan een betaalpas of creditcard. De kosten van gemaakte reizen op een dag worden bij elkaar opgeteld en in de opvolgende nacht als één totaalbedrag afgeschreven. Een reisoverzicht is in te zien op de website van OVpay door de code in te vullen die bij de afschrijving is vermeld.

Juiste pas voor de kaartlezer

Reizigers die gebruikmaken van een OV-chipkaart worden gewaarschuwd om de juiste pas voor de kaartlezer te houden. "Nu houden sommige reizigers hun portemonnee of telefoonhoesje met een betaalpas, creditcard en een OV-chipkaart voor de kaartlezer. Daarmee kan het gebeuren dat de reiskosten niet worden verrekend via de OV-chipkaart, maar van de bankrekening worden afgeschreven."

Het wordt de komende tijd op steeds meer plekken in het OV mogelijk om met een betaalpas of mobiel in te checken. De NS start eind deze maand een proef met inchecken met een betaalpas en mobiel. Ook het GVB is druk bezig om de bussen, trams en metrostations gereed te maken voor contactloos in- en uitchecken.