Antony heeft boodschap voor AT5-kijkers, maar vertrekt hij bij Ajax of blijft 'ie?

Het gaat de afgelopen dagen veel over de toekomst van Braziliaan Antony. De linksbuiten van Ajax wordt sterk in verband gebracht met Manchester United. Uit een speciaal opgenomen videoboodschap voor Kale en Kokkie blijkt dat Antony zich momenteel focust op het WK. Waar hij dat gaat doen laat hij in het midden.

Antony richt zich tot de kijkers van AT5: "Hallo iedereen van AT5", begint hij. Kale en Kokkie namen vandaag een uitzending op in een Braziliaans restaurant aan het Rembrandtplein. Het is de favoriet van Antony en de Braziliaan bedankt ook hen in de video. "Brazilian Roots bedankt voor de steun en dat we er altijd langs mogen komen."

Hij gaat niet in op zijn toekomst bij Ajax. Wat hij wel loslaat is dat hij zich focust op het WK, maar over een overstap of een langer verblijf in Amsterdam praat hij niet.

Antony trainde niet mee en zat ook niet bij de wedstrijdselectie voor het duel met Sparta. Daarnaast worden torenhoge bedragen genoemd. "Kun je nee zeggen tegen 100 miljoen?", vraagt Kokkie zich hardop af. "Als ze serieus met 100 miljoen komen dan wordt het wel een moeilijk verhaal om zo'n man te houden." Hoewel Kale en Kokkie denken dat Antony bij Ajax zal blijven, werd een speciale videoboodschap aan het eind van de dag naar de heren en AT5 gestuurd. Daarin laat Antony dus in het midden of hij vertrekt.

Bekijk hieronder de aflevering van Kale en Kokkie: