Geen Antony bij Ajax, transfergeruchten zwellen verder aan

Antony ontbreekt in de wedstrijdselectie van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam vanmiddag. De Braziliaan zou op het punt staan een transfer te maken naar Manchester United.

Volgens De Telegraaf sloeg de club afgelopen donderdag een bod van tachtig miljoen euro af. Daarna verscheen de buitenspeler nog wel op de club, maar trainde hij niet meer mee met de selectie van trainer Alfred Schreuder.

Vorige maand verkocht Ajax Lisandro Martinez al aan de nieuwe club van trainer Erik ten Hag die de competitie met twee nederlagen teleurstellend is begonnen. Ook toen rinkelde de kassa in Amsterdam: United betaalde minimaal 57 miljoen euro en via bonussen kan dat bedrag oplopen tot 67 miljoen euro.

Steven Berghuis vervangt Antony in de basis vanmiddag. Sparta - Ajax begint om 14.30 uur. Om het eventuele vertrek van Antony voor de langere termijn op te vangen, zou Ajax Hakim Ziyech willen terughalen. De Marokkaans international komt bij Chelsea weinig aan spelen toe en zou mogelijk worden gehuurd.