Elke nacht in de auto slapen: "Heel veel mensen zullen dit straks ook moeten doen"

Hulporganisatie HVO-Querido maakt zich zorgen over het groeiende aantal daklozen. Er is te weinig plek, waardoor ze bijvoorbeeld in auto's moeten overnachten. De 48-jarige Jeroen is iemand die dat elke nacht moet doen.

Jeroen is sinds ongeveer tien jaar dakloos. Hij raakte zijn woonboot kwijt nadat hij ernstig ziek werd en zijn relatie strandde. Het lukte hem vervolgens niet om aan een nieuwe woning te komen en in opvanglocaties werd hij geweigerd.

De afgelopen tien jaar probeerde hij van alles. Hij sliep bijvoorbeeld bij de stadsnomaden en in een vluchtelingenkamp in Frankrijk. Tegenwoordig slaapt hij dus in een auto, met zijn hond. Die auto is te klein om er voluit in te liggen. "Op de achterbank slaap ik ook in een soort foetushouding. Maar je krijgt op een gegeven moment zo'n sterke drang om uit te rekken, dat is ongelooflijk."

Het is geen situatie waar Barbra Velthuizen, directeur Zorg bij HVO-Querido, van opkijkt. "Helaas, dat zien we veel, in heel Nederland. Het is schrijnend en het is natuurlijk een situatie waar je nooit in terecht wil komen."

Velthuizen denkt dat de stijgende inflatie en hogere energieprijzen voor een nog groter aantal daklozen zorgen. "Ik maak me zorgen. We hebben echt te maken met schaarste op meerdere fronten. Het maakt denk ik ook dat we op een andere manier moeten kijken. En op een andere manier ons leven met elkaar moeten inrichten. En ik denk dat we elkaar daarin moeten ondersteunen. Want we zullen hier voorlopig nog wel met elkaar in blijven zitten."