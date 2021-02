Aantal economisch daklozen in Amsterdam verdrievoudigd: 'Het kan iedereen overkomen'

Het aantal economische daklozen, mensen die financieel zelfstandig zijn maar geen dak boven hun hoofd hebben, stijgt flink. Op dit moment zijn het er ongeveer drieduizend en dat is een verdrievoudiging van de laatste cijfers, zo meldt de Regenboog Groep. 'Ik slaap al een jaar bij familie of vrienden.'

Nu er vanwege de coronacrisis minder toeristen in de stad zijn, verblijven sommige 'zelfredzame' daklozen in hotels. Ook Eddy slaapt nu al een halfjaar in een hotelkamer tegen een kleine prijs: 'Ik ben blij dat ik in een hotel kan verblijven', zegt hij. 'De overheid laat steken vallen en de hotels vangen ons op.'

Uiteraard ziet Eddy veel liever dat hij in een huis woont. 'Mensen denken soms dat het een luxe is om in een hotelkamer te verblijven, maar het liefst heb je een eigen plek. Je kunt bijvoorbeeld ook niet koken in een hotel.'

Volgens Melody, die ook economisch dakloos is, kan het iedereen overkomen. Zij moest haar huis verlaten na een relatiebreuk en stond toen abrupt op straat. Nu, een jaar later, heeft ze nog steeds geen huis gevonden. 'Ik verblijf bij vrienden of familie, maar ik het voelt alsof ik een last ben. Je sleept jezelf er doorheen, want je hebt geen keuze. Maar het enige wat ik wil, is gewoon een eigen woning.'

Sociale huur

HVO-Querido ziet ook een stijging in het aantal economisch daklozen. 'Het heeft te maken met het tekort aan en de wachtlijsten van vijftien jaar voor sociale huurwoningen', zo zegt zorgcoördinator Joe Whittington. 'We krijgen veel aanmeldingen van mensen die bij ons willen verblijven, maar er gaan ook weinig mensen weg. Zo ontstaat er een opstopping. We adviseren daarom ook vaak om te kijken naar Enschede en Limburg, waar de wachtlijsten korter zijn.'