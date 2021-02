Opvanglocaties daklozen de hele week ook overdag open

De verruiming van openingstijden geldt voor alle opvanglocaties. Op de locaties worden de coronamaatregelen uiteraard in acht genomen. De gemeente besluit eind van de week of de extra opvang verlengd moet worden. Vanwege de coronamaatregelen kunnen momenteel alle dak- en thuislozen voor nachtopvang terecht in de noodopvang. Er gaan ook hulpverleners de straat op om ervoor te zorgen dat dak- en thuislozen die nog buiten zijn te bewegen ook naar de dagopvang te gaan.

Door de lockdown zijn veel openbare locaties in de stad dicht waardoor daklozen overdag aangewezen zijn op inloop voorzieningen. 'Daarom hebben we besloten komende week alle opvanglocaties te openen. Uiteraard nemen we hierbij de coronamaatregelen in acht en schalen we op als zich risico’s voordoen', aldus Kukenheim.