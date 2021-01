Halsema vindt beboeten van slapende daklozen 'beschamend'

Burgemeester Femke Halsema heeft zich tijdens een vergadering in de Stopera uitgesproken tegen het beboeten van slapende daklozen. Ze gaat er 'heel grondig naar kijken' en met juristen in gesprek.

Dat deed ze nadat Bij1-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen zei dat hij van dak- en thuislozen, hulporganisaties en buurtbewoners hoorde dat beboeten nog steeds heel regelmatig gebeurt. Ook Willemijn de Nooijer van Bureau straatjurist, een juridisch bureau dat daklozen helpt, vertelde dat en zei dat daklozen door de boetes in problemen komen.

Beschamend

Halsema antwoordde dat het verhaal van Veldhuyzen en het juridisch bureau haar niet bekend voorkwamen. 'Maar ik vind het wel beschamend. Dus ik wil eigenlijk wel op korte termijn in gesprek met juristen, waaronder de inspreker.'

Volgens de burgemeester is het niet de bedoeling dat de boetes worden gebruikt als een straf, maar is het wel mogelijk als stok achter de deur. 'Daar waar sprake is van hardnekkige overlast, kan ik niet uitsluiten dat er ook wordt beboet.' Ze vindt niet dat meerdere keren buiten slapen daaronder valt. 'Want eerlijkheidshalve, daar heeft u gelijk in, is dat al vernederend genoeg voor mensen.'

Wel geïnd

Volgens een brief die Halsema eerder stuurde mogen handhavers wel boetes geven voor overlast. Die boetes zouden dan niet geïnd worden, maar dienen om een dossier te vormen. De Nooijer: 'In de praktijk zien we echt wekelijks het tegenovergestelde hiervan. Boetes worden wel echt geïnd. Aanmaningen en verhogingen worden wel opgelegd. En men moet wel echt bij de rechter verschijnen.'

Veldhuyzen vond dat het erop leek dat de burgemeester alleen maar met de gemeentelijke afdeling Handhaving had gesproken voordat ze de brief schreef. 'Dat trek ik mij persoonlijk aan, ik vind dat er ook gesproken moet worden met mensen op straat en in de hulpverlening', reageerde Halsema. Ze komt binnenkort op de kwestie terug.