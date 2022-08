Rattengif wordt verboden, terwijl de plaag verergert: "Het gaat terecht de wereld uit"

Vanaf 2023 is het gebruik van rattengif totaal verboden. Terwijl er een verdubbeling is van het aantal meldingen van ratten in Amsterdam. Lijkt tegenstrijdig, maar volgens de GGD zijn er goede redenen voor. "Dit dwingt bewoners om naar de kern van het probleem te kijken, in plaats van voor een tijdelijke oplossing te kiezen."

We zijn op pad met de teamleider van de dierenplaagbeheersing van de GGD en een inspecteur. Bewoners in een huis in Oud-West hebben last van ratten in de tuin. "Het stinkt hier naar urine", zegt de bewoner tegen de inspecteur, wijzend naar een hoek. De inspecteur heeft het probleem al gezien. "U houdt van planten en van een vijver in de tuin, maar de ratten ook."

Onderliggende oorzaak

"Dat gif gaat terecht de wereld uit", laat teamleider Dave de Jonge weten. "Het is slecht voor het milieu, ratten kunnen resistent worden en het werkt ook tijdelijk." De Jonge vertelt de GGD al een aantal jaar is gestopt met het gebruiken van gif, omdat de ongediertebestrijding dan vaak elke paar maanden langs moest komen. "Terwijl we de onderliggende oorzaak aan moeten pakken. Het afval bijvoorbeeld, gaten in riolen en het vele groen in tuinen. Daar ligt het probleem."