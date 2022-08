Stad NL V Terugblik op coronajaren bij verzorgingshuis De Schutse: "Ik heb me verlaten gevoeld, alsof niemand naar me omkeek"

De coronacrisis had grote gevolgen voor verzorgingshuizen in de stad. Van de ene op de andere dag kon familie niet meer langskomen en viel veel sociaal contact weg. In 2021 ging AT5 langs bij verzorgingshuis De Schutse toen de coronamaatregelen nét waren versoepeld. Tijd om weer op bezoek te gaan, want hoe gaat het nu met de bewoners? "Er wordt alweer een beetje gevoosd."

Ton Fockers in 2021

De afgelopen tweeënhalf jaar werden de activiteiten in De Schutse vaak afgelast. Voor bewoners Ton Fockens en Yvonne Keizerswaard, die een lange tijd alleen op hun kamer hebben doorgebracht, was het een lastige periode. "Ook m'n kinderen mochten niet meer komen en op een gegeven moment is me dat zo zwaar gevallen, dat ik gewoon zat te huilen", vertelt Keizerswaard.

Fockens voelde zich gelukkig niet snel eenzaam, al miste hij de gezamenlijke momenten met de andere bewoners. Samen eten was bijvoorbeeld van de baan door de maatregelen: "Er werd op de deur geklopt en dan kwam het eten, daar was niets leuks aan", aldus Fockens. Ook Keizerswaard vond het moeilijk dat de maatregelen ervoor zorgde dat ze minder visite kreeg: "Ik heb me verlaten gevoeld, alsof er niemand naar me omkeek." De zware coronaperiode laat nog altijd zijn sporen achter, vertelt Keizerswaard: "Het is moeilijk om de draad weer op te pakken. Heel veel mensen die je bekend waren zijn weg, en dan zie je steeds andere gezichten. Daar bouw je dan geen band mee op. Dat vind ik wel moeilijk." Inmiddels worden er gewoon weer activiteiten georganiseerd voor de bewoners en is visite weer welkom. Sjoelen, bingo en borrels Dat corona nog niet voorbij is weten ook Fockens en Keizerswaard. Keizerswaard hoopt vooral dat er geen strikte sluiting zoals in 2020 komt. "Mensen hebben daar op geestelijk gebied echt een knauw van gehad." Maaike Swiers, coördinerend verpleegkundige bij De Schutse, heeft goede hoop voor de toekomst. "Er komen weer nieuwe boosters aan, we hebben eerder ook steeds gezien dat dit hielp", vertelt ze. Voorlopig kunnen de bingo en het klassieke uurtje - de favoriete activiteiten van Fockens en Keizerwaard - dus nog gewoon doorgaan.