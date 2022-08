Kale & Kokkie over CL-loting en FC Utrecht: "We gaan toch voor de eerste plek in de poule"

Napoli, Rangers FC én Liverpool: ga er maar aan staan. Super-supporters Kale en Kokkie hebben - ondanks de zware loting - alle vertrouwen in de kansen voor Ajax op overwintering in de Champions League. Eerst maar eens Utrecht-Ajax in De Galgenwaard. In aflevering 2 van de nieuwe podcast vertellen ze hoe Ajax het zondagmiddag het beste aan kan pakken: 'We moeten er vanaf het begin scherp op klappen.'