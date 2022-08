Tofik Dibi haalt uit naar Dijksma: "Schaam je diep"

Voormalig GroenLinks-politicus Tofik Dibi, die sinds vier jaar als bestuursadviseur voor stadsdeel Nieuw-West werkt, is niet te spreken over de asieldeal die het Rijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad heeft gesloten. Dat liet hij vanavond blijken op Instagram.

Onder een video van Sharon Dijksma, oud-wethouder Verkeer en Vervoer en tegenwoordig burgemeester van Utrecht, schreef hij: "Ben je serieus? Schaam je diep voor je 'betrokkenheid' hierbij."

Groot Wassink aan tafel

Dijksma antwoordde al snel op hem. Ze schreef dat de deal gaat over de uitvoering, niet over de instroombeperking en dat wethouder en loco-burgemeester Rutger Groot Wassink ook aan tafel zat. Maar Dibi noemde het 'misselijk'.

"Ik werk voor een gemeente en snap heel goed dat je compromissen moet sluiten en dat kan jij als geen ander, maar er zijn principiële grenzen", schreef Dibi in een volgende reactie. "Wat ze hebben gecreëerd is te ver gegaan en geen uitvoeringsplan kan dat goedpraten. Dit is niet waar wij ooit ook maar enige medewerking aan kunnen geven."

Beperkt

Vandaag werd duidelijk dat er zo'n 700 miljoen euro wordt uitgetrokken om 20.000 woningen te bouwen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar ook dat asielinstroom beperkt wordt door gezinshereniging bij asielzoekers zonder huis onmogelijk te maken. Dijksma zei in de video op Instagram dat ze nauw betrokken was bij de onderhandelingen en 'heel blij' met de uitkomst is.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's, die ook burgemeester zijn. Burgemeester Femke Halsema is voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, maar omdat zij op vakantie is wordt ze vervangen door loco-burgemeester Rutger Groot Wassink.