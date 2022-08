Staking NS-personeel treft vandaag Amsterdam: "Regel alternatief vervoer"

Vanwege de staking van het personeel van de NS rijden er vandaag vrijwel geen treinen in Noord-Holland. Het treinverkeer rondom Amsterdam wordt daardoor ook flink getroffen. De NS raadt reizigers aan om alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen.

Vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV hebben eerder aangekondigd om vandaag het werk neer te leggen in Noordwest-Nederland. De NS laat weten dat niet alleen het treinverkeer in Noord-Holland de staking gaat voelen, maar dat vanwege de belangrijke rol die de provincie speelt in de dienstregeling het hele land er last van gaat ondervinden.

"Om de dienstregeling in de rest van Nederland zo goed mogelijk te laten rijden, rijden we treinen van en naar station Voorhout, Almere Oostvaarders, Amsterdam Bijlmer ArenA en Utrecht Centraal", laat de NS weten. Volgens de vervoerder is het niet mogelijk om bussen in te zetten. Het station van Schiphol is voor noodzakelijke reizen wel bereikbaar: er rijden beperkt treinen tussen de luchthaven en Utrecht Centraal.

Meer geld en betere werkroosters

Het personeel legt het werk neer vanwege een conflict met de NS over cao-onderhandelingen. Zo willen de vakbonden onder meer dat NS-werknemers minimaal 14 euro per uur gaan verdienen en dat er betere werkroosters komen, waardoor er een minder hoge werkdruk ontstaat. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld op 5 augustus, waarbij al gedreigd werd met acties als de NS niet mee zou gaan met de eisen.

Een woordvoerder van FNV liet eerder aan AT5 weten het "vervelend en spijtig te vinden voor de reizigers die last gaan hebben van de staking", maar noemt de actie noodzakelijk. "Uiteindelijk is het in het belang van de reizigers dat er een goede cao komt, want we kunnen het haast niet meer aan, men loopt op z'n laatste sokken."