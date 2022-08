Handjevol reizigers vast op Centraal Station door treinstaking: "Gegokt en verloren"

De rust op het Stationsplein op een, normaal gesproken drukke, maandagochtend was uniek. Duidelijk was dat veel reizigers hun huiswerk hadden gedaan en op de hoogte waren van de staking. Toch was er ook teleurstelling te zien op en rond het station. "Ik wist het wel, maar er stond dat 'ie om negen over acht zou rijden", vertelt een reiziger. "Hij is op het laatste moment gecanceld. Heel vervelend. Ik heb gegokt en verloren, helaas. Ik ga het morgen weer proberen."

Eisen

Er wordt gestaakt vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen vakbonden en de NS. Het NS-personeel wil minimaal 14 euro per uur gaan verdienen en dat er betere werkroosters komen, waardoor er een minder hoge werkdruk ontstaat. "De NS'ers staken met pijn in het hart, laat ik dat voorop stellen", aldus FNV-spoor onderhandelaar Henry Janssen. "Ze staken ook in het belang van de reizigers. We zien dat de NS zichzelf heeft uitgekleed tot op het bot, uitgeperst tot op de schil. Er vallen treinen uit omdat er te weinig mensen zijn. De NS heeft een goede cao nodig om mensen binnen te houden en binnen te krijgen."

Begrip

Bij reizigers is er ook begrip voor de actie van het treinpersoneel. "Het is wel een beetje vervelend dat de treinen niet kunnen rijden, maar ik geloof ze wel en voel ze wel dat ze graag extra geld willen krijgen", vertelt een man voor het station. Een ander geeft aan: "Ik ben Frans, dus ik ben het gewend. Ik kan niet zeggen dat ik er blij mee ben, maar misschien hebben ze hun redenen. Het zij zo."

De acties zijn nog niet voorbij. Morgen wordt er gestaakt in Midden Nederland. De NS verwacht dat er daardoor in het hele land geen treinen rijden, met uitzondering van het traject Centraal Station - Schiphol.

Woensdag in het oosten en zuiden van het land. Wanneer je vanuit de stad naar een van die regio's moet, wordt geadviseerd de reis uit te stellen of ander vervoer te kiezen.