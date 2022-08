Terugblik Uitmarkt 2022 met Karsu en een tekenles in de tuinen van het Rijks

Het zal je niet zijn ontgaan, afgelopen weekend streek de Uitmarkt weer neer op het Museumplein. Dit keer in aangepaste vorm. De Uitmarkt bestond namelijk uit drie onderdelen: Uitmarkt in Concert, Uitmarkt op Locatie en Uitmarkt de Cultuurtuin. AT5 was erbij. In deze video blikken we terug op het optreden van Karsu, volgen we een tekenles in de tuinen van het Rijks en lopen we mee door de Cultuurtuin.