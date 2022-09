Financiële hulporganisaties staan schrap voor geldcrisis: "Ook wij bereiken maximum"

Medewerkers en vrijwilligers van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam en van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten kunnen het al bijna niet meer aan, de aanvragen voor financiële hulp blijft toenemen. Door de inflatie en alsmaar stijgende energieprijzen komen steeds meer Amsterdammers krap bij kas te zitten en trekken meer mensen aan de bel: "Op een gegeven moment bereiken ook wij ons maximum."

AT5

Voorheen kwamen er bij Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) nog een paar aanvragen per maand binnen. "Momenteel zijn dat er wel meerdere aanvragen per week", zegt vrijwilliger Edwin van den Wildenberg. Het aantal meldingen voor de voedselbank, dat wil zeggen aanvragen voor kattenvoer, zit inmiddels bijna over de vierhonderd. Dit jaar zijn er al zo'n zeventig bijgekomen. Maar niet alleen bij SAZ is er sprake van meer en meer aanvraag. Ook het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam maakt zich zorgen over de komende maanden. Met name de vraag voor vergoeding van tandartskosten stijgt enorm volgens voorzitter Roeland van Geuns: "Over heel 2021 waren dat er 13, in de eerste acht maanden van dit jaar al 127." Het fonds kreeg van de gemeente extra geld om dit soort kosten te financieren, en minima kregen van de gemeente een informatiebrief hierover.

Quote "Dit laat zien dat het met een deel van de bevolking in Amsterdam financieel steeds minder goed gaat." Roeland van geuns - fonds bijzondere noden amsterdam

Voor nu kunnen beide organisaties het nog aan, maar lang zal dat niet meer duren. "De stijging betekent dat het met een deel van de Amsterdammers financieel niet goed gaat. En de energieafrekening is nog niet eens geweest", zegt Van Geuns. Strenger beoordelen De energiekosten zijn de laatste tijd flink omhoog gegaan. "Het wordt winter, en daarmee gaat men weer meer stoken. Vooral voor mensen in een slecht geïsoleerd huis betekent dat dat de afrekening voor energie hoog gaat uitvallen." Het fonds is alleen bedoeld voor eenmalige kosten als koelkasten, wasmachines of huisraad. Maar toch, verwacht Van Geuns, zullen ook dit soort kosten effect hebben op hun aanvragen.

"Als er zo veel geld aan energie moet worden uitgegeven, raakt de buffer van mensen op. Als dan de wasmachine of koelkast kapot gaat, kunnen diezelfde mensen dat niet betalen en komen ze in het laatste geval bij ons." Ook Van den Wildenberg van SAZ ziet de komende maanden somber in: "We moeten hetzelfde voer verdelen onder meer mensen en ze krijgen daardoor minder voer voor hun katten. Dat kan het ergste scenario als gevolg hebben." De vraag blijft hoe de Amsterdammers die het nodig hebben geholpen kunnen worden als de organisaties straks aan een maximum zitten. Van Geuns wijst naar Den Haag: "De regering en het kabinet gaan over inkomensbeleid." Van den Wildenberg hoopt op steun van investeerders: "We krijgen soms kattenvoer van fabrikanten die over hebben of mensen die het voor ons kopen. Dat is geweldig, maar niet genoeg helaas."