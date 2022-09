Toren The Valley op Zuidas wint prijs voor beste nieuwe wolkenkrabber ter wereld

Eye-catcher The Valley op de Zuidas heeft de Emporis Skyscraper Award 2021 gewonnen. De woon- en bedrijventoren is verkozen tot de beste nieuwe wolkenkrabber ter wereld van het jaar 2021. Daarmee heeft de toren gewonnen van wolkenkrabbers in onder andere New York en Londen.

Volgens de jury is vooral het bijzondere en innovatieve architectonische ontwerp noemenswaardig. "The Valley ziet eruit als een oase in een omgeving die wordt gedomineerd door kantoorgebouwen", zo schrijven zij in het juryrapport. "Het is niet alleen een architectonisch hoogstaand statement, maar ook een uitstekend voorbeeld van duurzaam en klimaatvriendelijk bouwen."

De Emporis Skykraper Award is een belangrijke en toonaangevende prijs voor wolkenkrabbers wereldwijd. Sinds 2000 wordt de prijs uitgereikt. Gebouwen die hoger zijn dan 100 meter en voltooid zijn in het voorgaande kalenderjaar komen in aanmerking voor de prijs. The Valley won onder andere van een toren van 435 meter in New York, met 84 etages.

AT5 ging in juni dit jaar langs bij voormalig strafpleiter Oscar Hammerstein die woont in een appartement in The Valley. We kregen een rondleiding door de nieuwe eye-catcher en spraken met Hammerstein over de stad. Bekijk de special hieronder: