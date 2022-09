Wethouder over maximumsnelheid op fietspad: "Uiteindelijk een kentekenplicht invoeren"

Een Fatbike, Van Moof, Cowboy of een Veloretti: er zijn inmiddels vele verschillende soorten elektrische fietsen te vinden in de stad. Het is daardoor drukker en vooral veel sneller op de fietspaden, met meer gevaarlijke situaties als gevolg. Wethouder Melanie van der Horst ziet een oplossing in een maximumsnelheid op het fietspad, maar hoe valt dat dan te handhaven?

Daarom wil het stadsbestuur een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur invoeren. Het onderzoek naar de implementatie loopt, en deel daarvan is hoe het gehandhaafd kan worden. "Je wil natuurlijk uiteindelijk een kentekenplicht invoeren voor fietsers zodat je goed en heel automatisch kan handhaven", aldus Van der Horst. "Maar dat is natuurlijk best wel een traject."

Het is een mening die ook een groot deel van het AT5-panel deelt. Uit een recente peiling waar 1900 panelleden aan meededen, blijkt dat driekwart vindt dat de veiligheid op het fietspad verslechterd is sinds de komst van e-bikes. Ook verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) heeft er ervaring mee: "Vanochtend nog. Dan vliegt er ineens een elektrische fiets langs je terwijl je wil afslaan en dan is de inschatting van hoe hard dat gaat soms best wel ingewikkeld."

"Ik vind het best wel gevaarlijk ja", verklaart een fietser over de elektrische fietsen in de stad. "We fietsen naast elkaar en je moet elke drie seconden opzij, terwijl je zelf al hard fietst, omdat er zo'n fiets keihard voorbij komt knallen."

De gemeente kijkt daarom ook of ze in de tussentijd meer handhaving op het fietspad kunnen regelen. Verder zijn ze ook in gesprek met aanbieders van elektrische fietsen: "Om te kijken of we ook technologie kunnen gebruiken in de fietsen zelf. Zodat ze automatisch snelheid moeten minderen zodra ze Amsterdam in fietsen".

De fietser die we spreken vindt het een prima idee. "Ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe snel 25 is, want je wil zelf ook wel een beetje door kunnen fietsen op een gewone fiets. Maar ik zou een maximale snelheid denk ik wel goed vinden."

Wanneer de snelheidslimiet wordt ingevoerd, kan de wethouder nog niet zeggen. Wel heeft ze alvast een oproep: "Elektrische fietsen zijn hartstikke welkom, maar let wel een beetje op je snelheid".