Zorgen over veiligheid e-bikes: veel voorstanders voor maximumsnelheid op fietspaden

Het gevoel van veiligheid op de fietspaden in de stad is aanzienlijk verslechterd sinds de komst van elektrische fietsen. Dat vindt een ruime meerderheid van de deelnemers aan het AT5-panel. Maar liefst 80% vindt de invoering van een maximumsnelheid op het fietspad, zoals het nieuwe stadsbestuur voorstelt in het coalitieakkoord, dan ook een goed idee. "Het gemiddelde Amsterdamse fietspad is veranderd in een soort racebaan."

Van de ruim 1900 deelnemers aan de enquête van het AT5-panel zegt driekwart (76%) dat de veiligheid op het fietspad verslechterd is sinds de komst van e-bikes. "Je hoort ze niet aankomen, ze racen als idioten, ook over de stoep. Het is ook een belachelijk statussymbool geworden", aldus één van de panelleden. "Ik word er supergestrest van omdat er steeds onverwacht van achter je iemand langs je scheurt", zo reageert een andere deelnemer. "Mijn vorige (oude) hond, traag in oversteken, is er door aangereden."

Ook een meerderheid van de deelnemers die zelf een elektrische fiets bezitten, is van mening dat de veiligheid er niet op vooruit is gegaan (56%). Toch zien veel respondenten ook voordelen van de e-bike, zeker als die in de plaats komt van ander, meer vervuilend, vervoersmiddel. "Voor jongeren een betere keuze dan een (stinkende) scooter of brommer", schrijft een deelnemer. "Eindelijk van die vieze brommers en scooters af!" Maar de snelheid blijft ook bij hen een doorn in het oog: "De elektrische fietsen die harder kunnen dan 25 km per uur zijn net zo'n plaag als de scooters dat waren op het fietspad." Meer ongelukken Uit recent onderzoek van VeiligheidNL bleek dat elektrische fietsen steeds vaker betrokken zijn bij fietsongelukken. Zo moesten in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar veel meer slachtoffers van een ongeval met een elektrische fiets een bezoek brengen aan de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) dan vijf jaar geleden (22% versus 4%). Ook liet dat onderzoek zien dat slachtoffers die op een elektrische fiets reden een verhoogd risico lopen op letsel waarvoor een SEH-behandeling nodig was dan slachtoffers op een gewone fiets.

Maximumsnelheid Om de veiligheid te verhogen, worden allerlei maatregelen voorgesteld. Zo wil het nieuwe stadsbestuur onderzoeken of er een maximumsnelheid op het fietspad kan worden ingevoerd. Een ruime meerderheid (80%) van het AT5-panel vindt zo'n maatregel een goed idee. Ook de Fietsersbond is daar voorstander van. Grote vraag is wel of zo'n maatregel gecontroleerd gaat worden. "Het heeft alleen maar zin als er gehandhaafd wordt en aangezien dat maar mondjesmaat gebeurt, is het een wassen neus", aldus één van de pannelleden. Op zich mogen elektrische fietsen nu al niet harder dan 25 km per uur, maar een echt verbod op het opvoeren van e-bikes is er nog niet. Met een speciale app kunnen e-bikes relatief gemakkelijk opgevoerd worden. In theorie mag je daarmee alleen fietsen op privé-terrein, maar ook op de openbare weg gebeurt dit. Ruim 80% van de panelleden zouden dat opvoeren dan ook echt willen verbieden. Van de ruim 500 panelleden die zelf een elektrische fiets hebben, geven 33 toe dat ze die hebben opgevoerd. "Buiten de stad is 25 km per uur net even te langzaam. Ik heb 'm op de US-setting staan (32 km per uur)", aldus één van de deelnemers. "Buiten de stad - ik woon zelf in Zuidoost - zijn er zat rustige fietspaden waar ik zonder iemand in gevaar te brengen best wat harder kan", zegt een ander. "Ik ben daarom ook voor snelheidsrestricties in de binnenstad, maar ik ben eigenlijk nog meer voorstander van geofencing, waarbij op basis van GPS de snelheden buiten de stad hoger kunnen liggen."

Naar de rijbaan Een andere mogelijke maatregel, de elektrische fiets - net zoals scooters - van het fietspad naar de rijbaan verwijzen, levert heel wat meer verdeeldheid op. 50% vindt dat een goed idee, 41% juist slecht. "Lastige keuze", zegt één van de panelleden. "Voor de veiligheid van gewone fietsers zou het goed zijn, maar voor de veiligheid van e-bikers zou het een verslechtering zijn." Volgens sommige deelnemers is de ene e-biker de andere niet. "Het lijkt mij dat iemand op een elektrische fiets moet kunnen kiezen. Ouderen op elektrische fietsen zijn een hele andere categorie dan maaltijdbezorgers op hun snelle fietsen en die gedragen zich weer anders dan ouders die met elektrische bakfietsen hun kinderen naar school brengen." Wil je ook meedenken over dit soort onderwerpen in de stad? Meld je dan hier aan bij het AT5-panel. Op dit moment zijn zo'n 4500 Amsterdammers lid van het AT5-panel.