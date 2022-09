Kale en Kokkie over hectische Deadline Day: "Van der Sar zou bij Ajax de baas moeten zijn"

Komt Ocampos nou wel of niet? En vertrekt Alvarez op het laatste moment nog naar Chelsea? De laatste dagen van de transfermarkt waren chaotisch voor Ajax, en dus ook voor Kale en Kokkie. Over de clubleiding zijn ze dan ook niet bepaald mals: "Als je een grote club wil zijn, dan zet je je op deze manier aardig te kakken"

Vooral de hectiek rondom de transfer van Lucas Ocampos naar Ajax vinden beide heren 'beschamend'. De vleugelaanvaller van Sevilla zou voor 20 miljoen naar Amsterdam komen. De transfer was zo goed als rond en Ocampos was al onderweg naar Nederland, maar de Raad van Commissarissen hield een permanente overgang op het laatste moment tegen. Uiteindelijk kwam Ocampos alsnog, maar dan wel op huurbasis.

"Als je een grote club wil zijn, dan zet je jezelf op deze manier aardig te kakken", zegt Kokkie over de situatie. "De hele wereld lacht je dan uit." Kale zet zijn vraagtekens bij het leiderschap van algemeen directeur Edwin van der Sar. "Je kunt je wel afvragen wat zijn functie in de toekomst gaat zijn, Die man heeft een jassie geloofwaardigheid uitgedaan."

Muiten

Het Ocampos-verhaal was lang niet het enige tegen het einde van de transferwindow speelde bij Ajax. Zo probeerden Edson Alvarez én Mohammed Kudus beiden een transfer naar Engeland te forceren door niet naar de training te komen. Alvarez en Kudus kregen hun transfer niet. Antony, die ook al weken voor zijn vertrek naar Manchester United niet was komen opdagen op de training, kon dus wel een stap maken.

Volgens Kale is trainer Alfred Schreuder uiteindelijk verantwoordelijk voor het muiten van Kudus en Alvarez. "Dat schep je natuurlijk zelf. Als er één zijn kont tegen de krib gooit, gaat de rest dat natuurlijk ook doen. Dat kan niet. Het is werkweigering, klaar." Volgens Kokkie had Schreuder in de wedstrijd tegen Cambuur 'ballen moeten tonen'. "Zou jij Alvarez en Kudus dan opstellen? Nu beloon je ze toch in wezen? Ik had ze lekker scherp gehouden voor woensdag."