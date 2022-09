Nachtelijk toezicht op geldautomaten in strijd tegen plofkraken

In de strijd tegen plofkraken zet de gemeente op verzoek van de politie in op tijdelijke toezichthouders. In de tweede helft van augustus hielden zij in de nachtelijke uren wacht bij verschillende geldautomaten in de stadsdelen West, Nieuw-West, Oost en Zuidoost.

Zowel woningen, bedrijven als andere panden waren de laatste maanden doelwit. Het is volgens Halsema ingewikkeld om een eenduidig motief voor de explosies vast te stellen. "Aan deze incidenten kunnen conflicten ten grondslag liggen in de criminele sfeer (vaak drugsgerelateerd), in relationele sfeer (en/of waar jeugdigen bij betrokken zijn) of in de zakelijke sfeer (en/of afpersing). Echter de onderzoeken zijn nog volop gaande", schrijft de burgemeester.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema op vragen van PvdA en VVD. Van januari tot en met augustus waren dit jaar zo'n veertig explosies in de stad, terwijl dat dezelfde periode vorig jaar er 21 waren. "Van een bovengemiddeld aantal kunnen we zeker spreken", aldus Halsema. Tot nu toe vonden er dit jaar vier plofkraken op geldautomaten plaats, dat is één meer dan het totaal van 2021.

Halsema benadrukt dat door de in Nederland genomen maatregelen het plofkraken van geldautomaten zinloos is. Volgens de burgemeester zit in elke geldautomaat een geldontwaardingsysteem dat met behulp van inkt of lijm het geld waardeloos maakt. Om explosies bij bedrijven tegen te gaan wordt bij plaatsing van een explosief afgewogen of de betrokken ondernemer opnieuw moet worden gescreend. Als daaruit blijkt dat die of diens zakelijke omgeving in de criminaliteit verkeert, dan wordt de vergunning voor de zaak ingetrokken.

Minderjarigen opgepakt

Vanwege de grote stijging van het aantal explosies in de stad doen twee speciale rechercheteams gecoördineerd onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende plofkraken in de stad. In het onderzoek naar de reeks explosies hield de politie in de voorbije twee weken twee minderjarige Amsterdammers aan. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere explosies.