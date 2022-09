Blind scherp voor Rangers-thuis: "We kunnen onze borst nat maken"

Daley Blind speelt morgen zijn 98ste Europese wedstrijd in zijn loopbaan. Ajax neemt het in de openingswedstrijd van de groepsfase van de Champions League op tegen Rangers FC. Samen met trainer Alfred Schreuder verwachten ze te winnen van de Schotse kampioen.

"Ten eerste kijk ik er ontzettend naar uit", vertelt Blind tijdens de persconferentie vooraf aan het duel. "We hebben een lange voorbereiding naar de Champions League gehad. Je ziet dat het team steeds dichter naar elkaar groeit. Je ziet veel meer vastigheden ontstaan, ook op trainingen. Uiteindelijk zal de wedstrijd van morgen moeten blijken hoe we er echt voorstaan, maar ik vind dat het er goed uitziet."

Geen verrassingen

Trainer Alfred Schreuder heeft er alle vertrouwen in dat Ajax klaar is voor het nieuwe seizoen in de Champions League. "Ajax wil thuis altijd het eigen initiatief hebben, dat weet Rangers ook", aldus de Ajax-trainer. "Wij zullen op ons best moeten zijn om Rangers te verslaan. Daar gaan we voor".

Schreuder gaat dus voor een overwinning morgen, wat kan helpen is dat Ajax een spion heeft: namelijk Calvin Bassey, die speelde vorig seizoen nog voor Rangers. "We hebben ook het gevoel dat we morgen niet voor grote verrassingen komen te staan. Of we moeten het zelf echt slecht doen", constateert Schreuder.

Het duel tussen Ajax en Rangers begint morgenavond om 18.45 uur in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Voor beide ploegen is het de eerste wedstrijd van de groepsfase. Volgende week gaat Ajax op bezoek bij Liverpool.