Pont NDSM-werf tijdens spits overvol: "Ze zetten de fiets gewoon op je tenen"

Nu de vakantie voorbij is en veelal weer op locatie wordt gewerkt, loopt de pont bij de NDSM-werf naar de Pontsteiger sneller vol. In de ochtendspits kunnen reizigers ternauwernood mee, maar met het oog op de toekomst hopen reizigers op maatregelen. Er staan namelijk vele woontorens op het punt van oplevering en dus is de verwachting dat de drukte de komende tijd zal blijven toenemen.

AT5

Tijdens de ochtendspits op een doordeweekse dag is het momenteel passen en meten volgens de reizigers. "Tot het laatst aan toe rijden er mensen op en ze zetten gewoon die fietsen op je tenen", vertelt een reiziger. "Zo vol zit 'ie. En maar proppen. Ja, daar krijg je narigheid van op een gegeven moment." Een ander vult aan. "Het is behoorlijk druk in de ochtend, maar de rest van de dag wat minder", aldus een man die wacht op de pont. "Het zijn echt piekmomenten waarop het heel druk is. Maar ik zie regelmatig een volle pont, net niet mee kunnen komen en op het laatste moment iedereen erin duwen." Extra drukte De komende maanden wordt die drukte, naar verwachting, groter en groter. In Noord worden vele bouwprojecten binnenkort opgeleverd en vlakbij de pont bij de NDSM-werf is daar een goed voorbeeld van. Verschillende woontorens zijn daar nu in aanbouw en naderen de opleverdatum. De vraag is dus wat er zal gebeuren wanneer ook de nieuwe bewoners gebruik gaan maken van de pont.

Reizigers vragen zich ook af wat die extra drukte zal betekenen. "Ja, als al die mensen hier werken in Noord dan is het niet zo'n probleem", zo luidt een oplossing van een reiziger. "Je zou of hier meer werkgelegenheid moeten creëeren voor de nieuwe mensen of meer pontjes, een brug, een tunnel of een kabelbaanverbinding." Een andere reiziger hoopt op ingrijpen van het GVB en de gemeente. "Ik denk dat het dan drukker wordt en ik ga ervan uit dat er dan wel weer een pont tussendoor erbij komt", vertelt zij. "Ik denk dat het probleem heus wel opgelost wordt." Meting passagiers De gemeente laat weten dat er geen stijging in het aantal passagiers is waargenomen. "Vanaf 2019 wordt het aantal passagiers gemeten op deze verbinding", aldus een woordvoerder. "In mei tot en met juli 2019 lag het aantal passagiers dagelijks gemiddeld op 11.200. In dezelfde periode in 2022 lag het aantal reizigers dagelijks gemiddeld op 10.000."

Uitbreiding veerbotenvloot Wel wordt er voorbereid op de groei van het aantal passagiers vanwege het grote aantal woningen dat zal worden opgeleverd in Noord. De aantallen worden blijvend in de gaten gehouden door middel van tellingen. "Volgens vervoersprognoses uit 2020/2021 zal het aantal reizigers in de spits op de verbinding NDSM-CS met 70% groeien tussen 2019 en 2030", legt de gemeentewoordvoerder uit. "Als het aantal reizigers sterk groeit, zullen we meer veerponten laten varen. Stadsdeel Noord groeit snel en er wordt veel bijgebouwd. Mede hierom is eerder dit jaar besloten om de veerbotenvloot uit te breiden en te verduurzamen." Dat betekent dat de gemeente kan opschalen van 14 ponten nu, naar de verwachte benodigde 18 in 2030.