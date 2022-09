Ajax declasseert Rangers met speels gemak

Ajax heeft in de Johan Cruijff Arena kinderlijk eenvoudig gewonnen van Rangers FC. De openingswedstrijd van de nieuwe Champions League-campagne werd met 4-0 gewonnen. De Amsterdammers declasseerden de plaaggeest van PSV in de eerste helft met een heuse voetbalshow voor het eigen publiek.

Alfred Schreuder begon met een opvallende naam in de basiself: Mohammed Kudus kreeg de keuze boven Brian Brobbey in de punt van de aanval. In het eerste kwartier van de wedstrijd waren er niet heel veel kansjes voor de Amsterdammers. Jurriën Timber kreeg een open kopkans, maar de verdediger kopte ruim over.

Na het kwartier kwamen de Amsterdammers dan op voorsprong, nu wel uit een corner. Edson Álvarez werkte de hoekschop van Steven Berghuis knap in het net. Na het openingsdoelpunt leken de Amsterdammers los te komen. Er werd goed gecombineerd en kansjes ontstonden steeds vaker. Een overwicht aan balbezit kwam uit in constante druk op het zestienmetergebied van Rangers, maar Ajax vergat zich te belonen na mooie aanvallen.

Na het half uur wist Ajax dan wel de aanvallen af te ronden. Steven Berghuis verdubbelde de score nadat zijn bal van richting werd veranderd en Rangers-doelman Jon McLaughlin kansloos liet. Twee minuten later ontplofte de Johan Cruijff Arena opnieuw nadat de keuze van Schreuder om Kudus op te stellen geweldig uitpakte. De Ghanees schoot snoeihard vanuit een moeilijk hoek de bal binnen en daarmee Ajax op rozen richting de rust. Door de Arena scandeerde de leus 'wij geven voetballes' bij een ruststand van 3-0.