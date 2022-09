Wethouder wil uitstel nieuw Pride-beleid, maar wie organiseert het dan volgend jaar?

Zowel Queers United als de Stichting Pride Amsterdam hebben bij de wethouder aangegeven dat er weinig tijd zit tussen het aanwijzen van een nieuwe organisator en de Pride van volgend jaar. Wethouder Meliani (GL) onderzoekt nu of het beleid later kan ingaan, zegt haar woordvoerder. "Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om later dit jaar het beleid vast te stellen, en dan begin 2023 de procedure voor de gunning voor 2024-2027 open te stellen." Het college van burgemeester en wethouders moet nog akkoord gaan met het voorstel van Meliani.

Pride 2023?

Hiermee is het onduidelijk wie de organisatie van de Pride 2023 op zich neemt. Meliani zegt te willen kijken of Queers United en de stichting dit gezamenlijk willen doen. "Of en hoe samengewerkt kan worden, wordt momenteel onderzocht met de twee organisaties die zich hebben gemeld", vertelt de woordvoerder. "Dat is ook onderdeel van de gesprekken die met hen gevoerd worden. We vinden het belangrijk dat de partijen zorgvuldig met elkaar kunnen onderzoeken of ze kunnen samenwerken."

Of zo'n samenwerking überhaupt van de grond kan komen, is zeer de vraag: de verhoudingen zijn op dit moment niet goed. Queers United werkt op dit moment aan een lijst met voorwaarden voor zo'n samenwerking. Die zullen niet mals zijn: hun eerdere kritiek richtte zich op zowel de inhoud als op leden van de Pride-organisatie zelf. De Stichting Pride Amsterdam geeft aan het definitieve besluit van het college af te wachten en wil nog niet reageren. Wethouder Meliani heeft er desalniettemin vertrouwen in dat de partijen elkaar kunnen vinden.