Treinverkeer opnieuw volledig plat vanwege personeelsstaking

Het NS-treinverkeer ligt vandaag opnieuw volledig plat vanwege een staking van het personeel van het spoorbedrijf. De werknemers staken voor een betere cao, gesprekken tussen de vakbonden en de NS hebben nog niets opgeleverd. Schiphol is wel bereikbaar op het traject via Utrecht Centraal en Amsterdam-Zuid.

"Kijkend naar alle opties en de ervaringen van de vorige stakingsdagen zien we geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden", laat de NS weten. De trein tussen Utrecht en Schiphol rijdt vier keer per uur in beide richtingen. Reizigers die richting de luchthaven moeten reizen vanuit een andere richting, wordt aangeraden om alternatief vervoer te kiezen.

Vakbonden FNV, VVMC en CNV kondigden afgelopen maandag al aan dat ze opnieuw zouden gaan staken. Dinsdag kwam de NS met een nieuw cao-voorstel, maar volgens de vakbonden is het voorstel niet goed genoeg. Met die reden wordt er vandaag opnieuw gestaakt.

Twee mogelijke stakingen

Volgende week staan er op dinsdag en donderdag nog twee grote stakingen op de planning, dinsdag in meerdere grotere regio's en donderdag in Midden-Nederland. Morgen en zondag gaan de bonden en de NS opnieuw om de tafel om te een akkoord te komen voor een nieuw CAO.