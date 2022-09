Museum of woning? Juridische strijd om oud melkwinkeltje in Van der Pekbuurt

Het is al langere tijd een discussie: wat staat er te gebeuren met het oude melkhuisje in de Van der Pekbuurt in Noord? Een nieuw hoofdstuk is aangebroken, want inmiddels wordt er flink verbouwd aan het huizenblok, en is de Stichting Monumenten Amsterdam Noord naar de rechter gestapt. Inzet: het melkwinkeltje moet zijn monumentale status behouden.

AT5

Het gehele woonblok in de Begoniastraat wordt verbouwd tot volledige monumentale woningen. Woningcorporatie Ymere heeft de huizen in eigendom. Een paar jaar geleden ontdekte Frits Prior van Stichting Monumenten Amsterdam Noord het oude winkeltje. "Er werd niks mee gedaan, en dus besloot ik om een museum te beginnen." Toestemming kreeg hij, waardoor hij de geschiedenis van het winkeltje en de buurt mocht laten zien aan bezoekers. "Dit is het allerlaatste arbeiderswinkeltje in de wijk, en dat moet blijven", vindt Prior. Al bijna honderd jaar bestaat dit huisje, tientallen jaren is er al niets veranderd aan het interieur van het pand. "Het is een soort tijdscapsule. Als je binnenstapt voel je echt hoe het toentertijd was."

Quote "Het is belangrijk voor de nieuwe generatie om te leren hoe het hier vroeger was" Frits prior - Stichting Monumenten Amsterdam Noord

De gemeente Amsterdam laat weten dat aan dit pand, net als aan de omliggende panden in het blok, al langer een woonbestemming hangt. Omdat het een tijd niet daarvoor werd gebruikt kon Prior er zijn museumpje beginnen, maar anderhalf jaar geleden besloot Ymere er toch weer woningen in te maken. "Over het algemeen kan de monumentale status van een pand en de bestemming wonen goed samengaan", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Een keuken en badkamer De vergunning waar het over gaat is verleend voor noodzakelijk funderingsherstel voor de woningen in het hele woonblok, laat de gemeente weten. Het gehele blok krijgt een nieuwe fundering, om die reden moeten monumentale elementen als muren en de vloer worden verwijderd. Die worden daarna volgens afspraak teruggeplaatst.

Maar dat monument en wonen samengaat, daar twijfelt Prior ten zeerste over: "Als hier echt gewoond moet gaan worden, dan moet er onder andere een keuken en een badkamer in. Dan gaat het historische karakter van het winkeltje weg en dat willen we niet." Volgens hem is het belangrijk dat dit laatste winkeltje blijft: "We willen mensen graag laten zien wat er in de eerste arbeiderswijk hier gebeurde. Nu voelt dit als een huisje waar mensen met een of twee personen kunnen wonen, vroeger was dit echt heel groot. Het is belangrijk voor de nieuwe generatie om te leren hoe het hier vroeger was."

Quote "Als elke Amsterdammer vijftig cent geeft, dan hebben we genoeg" FRITS PRIOR - STICHTING MONUMENTEN AMSTERDAM NOORD

Voor Ymere is het uitgangspunt de woningnood. In deze tijd is het lastig om aan een woning te komen, en voor de woningcorporatie is het uitgangspunt om zo veel mogelijk mensen aan een huis te helpen. Dat kan Prior begrijpen, maar het melkwinkeltje is van zo'n grote waarde dat het daar volgens hem niet opgaat. De bestemming veranderen kan de gemeente niet zo maar. "Daarvoor zijn grote investeringen nodig van één of meerdere partijen." Vijftig cent per persoon Stadsherstel behoudt het museumpje graag, maar de woningcorporatie vraagt hiervoor een marktconforme prijs van bijna een half miljoen euro. "Wij verliezen er namelijk een woning op." Dat kan Stadsherstel momenteel niet bieden, daarom is Prior een inzamelingsactie begonnen: "Als elke Amsterdammer vijftig cent geeft, dan hebben we genoeg." Vandaag wordt de rechtszaak behandeld over het verlenen van de vergunning. Prior hoopt dat de vergunning wordt ingetrokken en dat er opnieuw moet worden gekeken naar de invulling van dit plan.