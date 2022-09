Zeker vijftien politiewagens achtervolgen auto op A2

Op beelden van verschillende inzittenden van auto's is te zien dat er zeker vijftien politiewagens bij de achtervolging betrokken waren. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laat weten dat de achtervolging al in de regio Rotterdam begonnen was.

Een woordvoerder van de Rotterdamse politie zegt dat er een melding was binnengekomen over een man met een vuurwapen, die in een auto in Krimpen aan den IJssel zat. "We nemen dan natuurlijk het zekere voor het onzekere, want elk vuurwapen op straat is er een teveel."