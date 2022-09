Champions League-wedstrijd Ajax tegen Liverpool gaat gewoon door

Ajax gaat komende dinsdag gewoon voetballen tegen Liverpool. Daar was even onduidelijkheid over, omdat er na het overlijden van de Britse Koningin Elizabeth tien dagen van nationale rouw zijn afgekondigd. Daarom zijn bijvoorbeeld alle wedstrijden in de Engelse voetbalcompetities dit weekend afgelast.

Die competities gaan komende vrijdag weer verder, maar de tussentijd staan er in Engeland ook drie Champions League wedstrijden, waaronder Liverpool-Ajax, op het programma. Ook voor de clubs was het even onduidelijk of de wedstrijd door kon gaan: Ajax stuurde de supporters daar een mailtje over, Liverpool liet via Twitter weten de kaartverkoop voor de wedstrijd nog even uit te stellen. Inmiddels hoeven fans die volgende week de Noordzee oversteken, zich dus geen zorgen meer te maken.