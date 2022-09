Focus kan weer op Champions League na ruime overwinning Ajax op sc Heerenveen

Ajax heeft vanavond eenvoudig afgerekend met sc Heerenveen. Mohammed Kudus, die net als in de wedstrijd tegen Rangers FC in de spits mocht beginnen, stelde opnieuw niet teleur. Door zijn twee doelpunten, die kort na rust vielen, was de wedstrijd al binnen een uur gespeeld. Invaller Brian Brobbey zorgde twintig minuten voor tijd voor de eindstand: 5-0.

Door de basisplaats van Kudus was Brobbey net als afgelopen woensdag kind van de rekening. Ook Steven Berghuis zat bij de aftrap op de bank, omdat Davy Klaassen begon. De keuzes van trainer Alfred Schreuder pakten lekker uit. De basisspelers schoten uit de startblokken en na vier minuten was het uitgerekend Klaassen die de openingstreffer maakte: 1-0. Binnen een kwartier werd die voorsprong verdubbeld: Tadic passte uit een ingestudeerde vrije trap naar Kenneth Taylor, die snoeihard raak schoot: 2-0.

De thuisploeg bleef aandringen, maar na de 2-0 kwamen ook de Friezen beter in de wedstrijd. Zo ontstond er een hachelijk moment voor het doel, maar kon Edson Álvarez ingrijpen. Heerenveen bleef gevaarlijk, want na een slechte pass van Kudus waren ze er razendsnel uit. Ajax had geluk dat Alex Timossi Andersson faalde oog in oog met Remko Pasveer. De bezoekers kregen hierna nog twee kleine kansjes, maar uiteindelijk wist Ajax deze fase zonder kleerscheuren door te komen.

Twee keer Kudus

Dankzij goals van Kudus, die voor de derde wedstrijd op rij het net vond, zorgde de ploeg van Alfred Schreuder kort na rust voor het slot op de wedstrijd. In de 48e minuut reageerde de Ghanees het snelst toen de bal na een corner van Tadic voor het doel bleef hangen. Zo'n tien minuten later scoorde Kudus opnieuw. Dit keer na een assist van Jorge Sánchez: 4-0.

Met het oog op de groepswedstrijd van komende dinsdag tegen Liverpool op Anfield kregen Álvarez, Bergwijn en Taylor rust. Hierdoor kon Florian Grillitsch zijn eerste minuten maken. De Oostenrijker zag dat Brian Brobbey, een andere invaller, simpel kon afmaken na een ragfijne assist van Dusan Tadic: 5-0. De Serviër leverde zodoende drie keer de eindpass tegen Heerenveen. Smetje op de zege was het uitvallen van Calvin Bassey, waardoor de wedstrijd voor Ajax met tien man eindigde.