Riviercruiseschip lekt gasolie op IJ: "Er komt een gigantische damp vanaf"

Even na 23.00 uur kwamen er bij AT5 meerdere berichten over de olievlek binnen. "Wij zijn aan het vissen bij muziekgebouw en het stinkt hier verschrikkelijk naar de diesel en dikke laag olie", liet een visser weten. "Te zien, maar lastig te fotograferen."

Drab

Een ander spreekt van een 'ecologische ramp'. "Er komt een gigantische damp vanaf en er drijft een drab die vanaf de rivercruises afdrijft richting huis en gelijk op je adem slaat."

Het gaat om gasolie, wat volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat in het geval van de scheepvaart ook wel diesel wordt genoemd. "Een eigenschap is dat het blijft drijven op water, zich goed laat absorberen en snel verdampt."

Absorptieworsten

De woordvoerder zegt dat er gisteren al om 20.00 uur een melding over de olievlek binnenkwam. De vlek is toen direct bekeken en er is begonnen met het plaatsen van zogenoemde absorptieworsten. Die hebben inmiddels al een deel van de gasolie geabsorbeerd. De rest wordt in de middag weggehaald.

De gasolie kon in het water komen doordat er op het schip iets mis ging met het vullen van een tank. Er is waarschijnlijk overdruk ontstaan, waardoor de gasolie naar buiten kwam in plaats van de tank in.