Brandweerduikers redden man uit water bij Stadhouderskade

Een man is vanochtend in het water bij de Stadhouderskade beland. Hij moest door brandweerduikers gered worden.

Een voorbijganger belde rond 10.15 uur naar 112. "Hij zag dat de man met zijn hoofd net boven water zat en dacht, dat gaat niet goed", vertelt een brandweerwoordvoerder.

Naast de brandweer werden er meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam, dat per traumahelikopter kwam, opgeroepen. Nadat de man op de kant was getrokken, is hij in de ambulance nagekeken. Hij is daarna naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is nog niet duidelijk hoe hij in het water terechtkwam. Wel lijkt het erop dat de man bij een woonboot vast zat.