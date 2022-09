Onderzoekers: goud van de Gouden Koets afkomstig uit Suriname

Het gaat om een onderzoek van het Amsterdam Museum, de Vrije Universiteit, Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ (NICAS) en Naturalis Biodiversity Centre. Er waren geen documenten vindbaar uit het einde van de 19de eeuw die aantonen waar het goud vandaan kwam en mogelijke archieven zijn verloren geraakt. De herkomst kon alleen worden onderzocht met de technieken van nu.

Het goud komt waarschijnlijk uit een goudmijn aan de Surinamerivier, nabij de Brownsberg, in de regio Brokopondo. Annemarie de Wildt, conservator van het Amsterdam Museum, vindt het een logische conclusie. "Het is geweldig dat er nu onderzoeksmethoden zijn waardoor de urban myth dat het goud van de koets uit Suriname komt bevestigd kan worden.''

Van 18 juni 2021 tot en met 27 februari 2022 was de Gouden Koets na een restauratie van ruim vijf jaar te zien in het Amsterdam Museum. Het rijtuig is gemaakt van Javaans teakhout. Dit hout is deels beschilderd, deels verguld met bladgoud. Aan dit bladgoud heeft de koets zijn naam te danken.