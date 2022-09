Chronisch zieke Jackie kan energierekening niet meer betalen: "Ik ben in paniek"

Ook zij kreeg onlangs een brief van Vattenfall dat de rekening vanaf 1 oktober flink omhoog gaat. In plaats van 400 euro, gaat ze 582 euro per maand betalen. De suggestie van de energieleverancier dat ze ook haar contract kan opzeggen, is haar in het verkeerde keelgat geschoten: "Wat een onfatsoenlijke brief."

Maar radeloos is ze vooral over hoe ze komende maanden moet doorkomen als ze in haar huis met enkel glas de thermostaat niet omhoog durf te draaien: "Beste Burgemeester, wat kan ik als chronisch zieke Amsterdammer met een minimum-inkomen nog doen?"



Jackie is een van de Amsterdammers die reageerde op de oproep om je eigen vraag over de koopkrachtcrisis voor te leggen aan de burgemeester. Vanavond in Het Gesprek met de Burgemeester buigt Halsema zich over een selectie van de vragen die zijn binnengekomen. Het Gesprek is vanavond om 19.15 uur te zien op AT5, en 's avonds ook te bekijken op de site en de app.