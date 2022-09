Amsterdam strijdtoneel in nieuw schietspel Call of Duty

Een multiplayer-map van het populaire schietspel Call of Duty Modern Warfare II is gebaseerd op de Amsterdamse binnenstad. Dat blijkt uit beelden van de Beta-versie, die sommige gamers al kunnen spelen.

De map speelt zich af in en rond het fictieve Breenbergh Hotel & Spa, dat tussen het Centraal Station en een gracht lijkt te liggen. Spelers worden met een helikopter bij de ingang van het hotel afgezet of in een busje aan de achterkant. Voor de hoofdingang staan niet al te realistisch nagemaakte politieauto's en een brandweerauto.

Het gaat om een duur hotel met luxe kamers, dat ook een dakterras heeft. Op de site van het schietspel is een uitgebreide beschrijving van de map te zien. Ondanks dat er vooral binnen wordt geschoten, zouden de zogenoemde killstreaks, zoals een bombardement nog steeds goed mogelijk zijn. Het hotel heeft namelijk een 'openluchtontwerp'.

Het is niet de eerste keer dat Amsterdam te zien is in een versie van Call of Duty. In de 'campaign mode' van Call of Duty: Black Ops Cold War uit 2020 zat een deel van de Wallen, waar twee bewoners het zelfs hadden over een 'Portie.. Portie.. Portie Bitterballen'. Dit soort details lijken te ontbreken in de nieuwe Multiplayer-map.

Het spel is vanaf 28 oktober te koop.