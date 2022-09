Snackbar Eiburgh mag nog vijf jaar blijven van stadsdeel Oost

Al 25 jaar zit de snackbar in Oost, maar een aantal weken geleden kreeg eigenaar Frans Splinter een brief van de gemeente dat hij binnen acht weken de tent moest hebben afgebroken. De friettent zou namelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Met pensioen

Daar is nu door het stadsdeel een stokje voor gestoken. En dat uiteraard tot grote vreugde van Splinter. "We zijn gerustgesteld en erg tevreden. We gaan het vergeten en gewoon weer door." Splinter kreeg vandaag van het stadsdeel te horen dat ze mochten blijven, volgende week wordt het allemaal officieel gemaakt.

Na de vijf jaar lijkt het er wel op te zitten voor de mannen van Eiburgh. "Over vijf jaar zijn we allemaal op een mooie leeftijd, dan is het mooi geweest", aldus de 69-jarige Splinter. Een mogelijke opvolger voor de snackbar is ook geen optie. De locatie is een marktplaats en die mag niet worden overgenomen.