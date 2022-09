Ligt de woonboot van het jaar in Amsterdam? "Het zou een enorme eer zijn"

De Ark van Martien, Anke en hun twee jonge kinderen is met 350 vierkante meter enorm. Ze wilden graag een kindvriendelijk, licht en open huis.

Omdat er aan de Panamakade geen woonboten mogen liggen, bouwde Gijs een 'woonschip'. Dat is van de buitenkant niet van de naastgelegen schepen te onderscheiden, maar is dus ook meer dan geschikt om in te wonen.

Beide botenbouwers hebben nog geen moment spijt gehad van hun investering. "Het is een beetje een cliché onder waterbewoners. Die zeggen altijd dat elke dag als vakantie aanvoelt", zegt Gijs. "Daar is geen woord aan gelogen", vult Martien aan. "Er is niets mooier dan op het water wonen."

De verkiezing wordt georganiseerd door het magazine Vlot Waterwonen. Naast de twee Amsterdamse boten is er ook een boot uit Leeuwarden genomineerd. Aan de winst zit geen geldprijs verbonden, maar dat maakt Gijs en Martien niet uit. "Het zou een enorme eer zijn", vindt Gijs.