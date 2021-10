Woonbootbewoners balen van belastingtarief: "Voor terrassen is wel geld gevonden"

Woonbootbewoners balen dat ze ook volgend jaar het eerder verhoogde tarief van precariobelasting moeten betalen. De afgelopen tijd sprak hun belangenvereniging met raadsleden in de hoop dat het tarief lager kon worden, maar dat lukte niet. Dat terwijl dezelfde belasting voor terraseigenaren wel kwijtgescholden is.

Het gaat om de precariobelasting. Dat is belasting die betaald moet worden voor het gebruik van een vierkante meter grond of water. Onder meer voor terrassen en woonboten moet precariobelasting betaald worden. Dat tarief werd in 2021 voor de woonbootbewoners verdubbeld, maar vanwege de coronacrisis hoefde de belasting voor terrassen niet betaald worden. Dat is ook dit jaar zo.

"Het zou zogenaamd in het coalitieakkoord afgesproken zijn en dan kun je er niet aankomen", zegt Sander Rutten van Woonbootvereniging Amsterdam. "En wat schetst onze verbazing. Bij de terrassen kan het geld herhaaldelijk wel gevonden worden."