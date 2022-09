Nieuwe bewoners moeten fors meer erfpacht betalen, notaris informeert hen niet

Een notaris heeft de kopers van een pand in West niet goed geïnformeerd over de erfpachtcanon, daarom moet er nu een deskundige worden ingeschakeld. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

De kopers kochten het pand in juni 2019 voor 530.000 euro. Het ging toen volgens de erfpachtvoorwaarden om een bedrijfsruimte, maar de kopers gingen er wonen nadat de notaris had gezegd dat dit mogelijk was. Toen de kopers op eeuwigdurende erfpacht wilde overstappen, kregen ze te horen dat ze in strijd met de erfpachtvoorwaarden handelden.

Strijdigheid opheffen

Om de 'strijdigheid op te heffen', konden ze akkoord gaan met een andere aanbieding. Dat betekende dat ze ruim 2200 euro per jaar moesten betalen, in plaats van het huidige bedrag van 300 euro per jaar. "Wanneer u deze aanbieding accepteert, wordt het erfpachtrecht aangepast aan de feitelijke situatie. U handelt dan niet langer in strijd met de erfpachtvoorwaarden", schreef de gemeente in een email aan de kopers.

Volgens de kopers had de notaris hen moeten waarschuwen. De twee zeiden dat ze het pand als ze dit wisten niet hadden gekocht of dat ze een veel lager bedrag hadden geboden. Ze wilden ruim 49.000 euro van de notaris en stapten naar de rechtbank.

Zorgplicht

De rechtbank vindt inderdaad dat van de notaris verwacht had mogen worden dat hij ze had gewezen op de mogelijke risico's. "Deze situatie brengt het risico met zich mee dat dit op enig moment tot problemen kan leiden ten aanzien het feitelijk gebruik van het pand en/of het opnieuw vaststellen van de canon door de gemeente", schrijft de rechtbank in het vonnis. Hij heeft volgens de rechtbank 'zijn zorgplicht als notaris en goed opdrachtnemer' geschonden.

Toch betekent dat niet meteen dat de notaris de kleine 50.000 euro moet betalen. Er wordt een deskundige benoemd, die het verschil gaat bepalen tussen de huidige koopprijs en de prijs die de kopers zouden hebben betaald als ze wisten van het hogere erfpachtbedrag.