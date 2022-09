Boksteam Albert Cuyp herdenkt bokslegende Ruud van der Linden: "Hij was voor iedereen een grote papa"

Het project van Ruud groeide in de jaren zeventig en tachtig uit tot een enorm succes. Ruud richtte zich op het amateurboksen, het was een echte kweekvijver voor jong talent. Hoewel hij nooit een wedstrijd in de ring had gespeeld, groeiden veel van zijn pupillen uit tot topsporters.

Tijdens zijn werk als fotograaf kwam Van der Linden in contact met de Vereniging ter Bescherming van het Schoolkind, een plek waar kinderen activiteiten konden doen in hun vrije tijd. Van der Linden was van mening dat de kinderen ook moesten leren boksen en richtte daarom in 1967 boksteam Albert Cuyp op.

Ruud hield de Amsterdamse schoffies van de straat. In het boksteam kwamen verschillende culturen bij elkaar en was iedereen gelijk. Maar er was één voorwaarde: tijdens het trainen werd enkel en alleen Nederlands gesproken. “Als mensen in hun eigen taal gingen spreken zei hij: Nederlands of wegwezen”, aldus oud-leerling Mingus Verhoef.

Dat Ruud meer was dan alleen een trainer was te merken aan de extra dingen die hij voor de jongens deed. "Als je iets nodig had kon je altijd bij Ruud aankloppen", zegt Mingus. Hij regelde sollicitaties en in sommige gevallen zelfs een advocaat. " Hij was voor iedereen een grote papa", vertelt oud-leerling Odil Rajabov geëmotioneerd.

Aankomende woensdag wordt er afscheid genomen van Ruud van der Linden. Hij is 79 jaar oud geworden.