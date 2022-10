Commissielid Bijlmerramp Rob Oudkerk: "Politieke belangen waren zó groot: Kok mocht niet aftreden"

Wat zat er nou precies in de lading van het vliegtuig? Wie waren de mannen in witte pakken? En waarom werden er zoveel omwonenden en hulpverleners ziek? Omdat er jaren na de ramp nog altijd dit soort vragen zijn, en politiek Den Haag eigenlijk te weinig aandacht had gehad voor de gevolgen van de Bijlmerramp, wordt er in 1998 een parlementaire enquête ingesteld. Toenmalig PvdA-Kamerlid Rob Oudkerk was één van leden.

De commissie komt uiteindelijk met een keiharde conclusie. "Dat de landelijke overheid het niet goed gedaan had. Dat de Tweede Kamer onvolledig, onjuist en ontijdig was geïnformeerd", vertelt Oudkerk. "Het waren hele harde conclusies. Maar: die conclusies zijn niet door de Tweede Kamer overgenomen. Wel de aanbevelingen. En tot op de dag van vandaag denk ik: hoe kan je in godsnaam de aanbevelingen wel overnemen, als je de conclusies niet overneemt. De politieke belangen waren zó groot: Kok mocht niet aftreden, Jorritsma mocht niet aftreden, Borst mocht niet aftreden... Dan ben je uitgepraat."

Oudkerk kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug op de enquêtecommissie, maar hij wil zijn rol niet al te groot maken. "Het heeft mij nooit losgelaten, maar ik ben en blijf een buitenstaander, het gaat om de mensen hier in de buurt."