Richard was als 13-jarige getuige van de Bijlmerramp: "Het was één grote vuurzee"

Richard Soesanna was 13 jaar toen de ramp plaatsvond. Hij hoorde een knal vanuit zijn huis in de Amterdamse Poort en rende naar buiten. "Ik hoorde dat een vliegtuig was neergestort. Toen zijn we met de hele buurt gaan rennen. Toen we door het Bijlmerpark renden zagen we al veel rook en vuur, maar toen we bij de flat kwamen zagen we één grote vuurzee. We waren nog eerder dan de hulpverleners en zagen heel veel mensen schreeuwen en huilen. Ik was echt in shock. Ik denk dat ik daar een paar uur heb gestaan", vertelt hij.