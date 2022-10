Twee mannen neergestoken in Noord

In Noord zijn vrijdagavond twee mannen neergestoken. De mannen werden rond dezelfde tijd een paar honderd meter van elkaar gewond op straat aangetroffen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. De hulpdiensten troffen een van de mannen aan in de straat Lohuis, waar sinds begin september bewakingscamera's hangen vanwege eerdere geweldsincidenten.

Iets voor 23.00 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen van een steekpartij aan de straat Houdringe. De man die daar met een steekwond op straat werd aangetroffen moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Een paar minuten na die eerste melding bleek een aantal straten verder ook een man met een steekwond op straat te zitten. Allebei de mannen waren aanspreekbaar toen ze naar het het ziekenhuis werden gebracht.

De politie zegt de twee incidenten op dit moment niet aan elkaar te kunnen linken, maar laat weten dat een mogelijk verband wel wordt onderzocht. Over de toedracht van de incidenten is verder nog niets bekend.

Cameratoezicht verlengd

De hulpdiensten troffen de tweede man aan in de straat Lohuis. Op 28 augustus werd iemand in diezelfde straat ernstig mishandeld. Kort daarna werd er een explosief gevonden in een plantsoen. Een dag later werd aan Mastbos, vlakbij Lohuis, een woning beschoten. Na die incidenten lieten omwonenden en bewoners aan de gemeente weten zich niet meer veilig te voelen. Daarop werd besloten om de omgeving met camera's te bewaken, in eerste instantie tot en met 30 september.

Uitgerekend een paar uur voor de incidenten van vrijdagavond maakte de gemeente bekend dat de camera's er nog minstens drie maanden blijven, tot en met 31 december. De straat Houdringe, waar een van de twee mannen vrijdagavond dus werd aangetroffen, valt niet binnen het gebied waar de camera's hangen.