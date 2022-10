Nog honderden tickets te koop voor uitvak Napoli-Ajax

"Ik hoop dat die mensen ook echt hun kans pakken om een away day mee te maken", zegt Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de supportersvereniging, tegen AT5. Wel geeft hij aan het clubkaarthouders niet kwalijk te nemen als ze ervoor kiezen om niet naar Napels te komen. "Dat is echt je eigen keuze en elke Ajacied is ons even lief. Of je er nou voor kiest om thuis vanaf de bank te kijken of naar het stadion gaat. Maar een mooie kans is het zeker."

Waarschuwing

Eerder deze week waarschuwde Ajax om in Napels niet herkenbaar als fan over straat te gaan. "Bij eerdere wedstrijden van andere clubs in Napels is gebleken dat het wedstrijdbezoek voor supporters van de tegenpartij niet zonder risico is", lichtte Ajax die waarschuwing toe. Nagtzaam vermoedt niet dat dat fans heeft tegengehouden om een ticket te kopen. "Bij de fans die ik gesproken heb, en dat zijn er veel, leeft dat niet."