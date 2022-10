Woonark aan Buiksloterdijk uitgeroepen tot Woonboot van het Jaar

Woonark Aracana aan de Buiksloterdijk in Noord is vandaag verkozen tot Woonboot van het Jaar. Volgens de vakjury onderscheidt de woning zich "door een prachtige eenheid in vorm, techniek en waterbeleving."

De Aracana was één van de drie genomineerden voor de prijs. Ook het woonschip Vasco, dat aan de Panamakade ligt, hoorde bij de kanshebbers.

Uiteindelijk ging de Aracana er met de prijs vandoor. De woonark van Martien en Anke Rademakers, die er met hun twee jonge kinderen wonen, is enorm: het heeft een woonoppervlakte van 350 vierkante meter.

Zichtlijnen en doorkijkjes

"De lat voor bouwen op het water in Nederland ligt weer een stuk hoger", valt in het juryrapport te lezen. "Door zichtlijnen en doorkijkjes sta je overal in huis in direct contact met het water. Op de kopse kanten gaan ramen de hoek om, zodat je boten aan ziet komen varen. Zelfs vanuit de douche zie je door een smalle spleet nog steeds de Bongertbrug."