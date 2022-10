Koopkrachtcrisis NL V Zonder de voedselmarkt redt Merel het einde van de maand niet

Hoge energiekosten, gierende inflatie en dus sterk stijgende prijzen; steeds meer mensen worden de dupe van de koopkrachtcrisis. We volgen de komende weken Amsterdammers in het dagelijks leven. Hoe knopen zij de eindjes aan elkaar? In deze aflevering volgen we Merel. Ze is een actieve inwoner uit Noord en zet zich in voor lotgenoten die het ook niet breed hebben.

Merel had een eigen winkel, maar na een gedeeltelijke dwarslaesie kwam ze in de bijstand terecht. Sinds twee jaar is ze als vrijwilliger actief bij een voedselinitiatief in Noord, dat zo'n tachtig huishoudens helpt met gratis boodschappen. Omdat ze daar vrijwilliger is, mag ze er zelf ook eten uitkiezen.

