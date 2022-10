Halsema over cocaïnemarkt: "War on drugs is verkeerde afslag, maak criminelen arm"

Legalisering van de cocaïnemarkt zal niet snel gebeuren en dus moeten overheden veel meer achter het geld van criminelen aangaan, dat betoogt burgemeester Femke Halsema in het Gesprek met de Burgemeester op AT5. "Criminalisering is een principiële keuze geweest, die door de geschiedenis is gelogenstraft. We moeten nadenken over grotere effectiviteit en dan zeg ik: ga op het geld van de criminelen zitten, maak ze arm."

Halsema gaf vanmorgen een toespraak bij de opening van een congres met een aantal Europese ministers over georganiseerde misdaad, georganiseerd door minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. Ministers of hun vertegenwoordigers uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje waren aanwezig.

De burgemeester zei dat als het aan haar zou liggen het decriminaliseren van cocaïne de beste optie is. "Vanaf president Nixon hebben we de war on drugs, dat heeft ons weinig goeds gebracht. Landen in Midden-Amerika zijn volkomen instabiel geworden. Er zijn ongelofelijk veel doden en moorden. In de VS zijn de effecten desastreus."

Vraag en aanbod

Volgens Halsema is de 'war on drugs' een fout geweest en zou legalisering veel minder problemen hebben opgeleverd. "Het is een principieel standpunt dat ik al dertig jaar heb. Markten waar overduidelijk vraag een aanbod zijn, moet je reguleren."

Dat er internationaal weinig draagvlak is voor legalisering, erkent ook Halsema. "Ik ben een realist en het gaat niet gebeuren."